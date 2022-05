A equipa das ‘quinas’, convidada de última hora para participar na fase final do torneio continental, no lugar da Rússia, excluída pela UEFA devido à invasão militar na Ucrânia, entrará no Europeu feminino pela segunda vez na história, depois da estreia em 2017.

“O grande objetivo é procurar sermos melhores do que fomos no último. Conseguimos ser competitivos e estar até à última jornada a discutir o acesso aos quartos de final. O grande objetivo é conseguir melhorar a nossa participação, o que significa mais pontos e golos. Queremos chegar à última jornada a depender de nós”, frisou o selecionador.

Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, Francisco Neto explicou que o lote de futebolistas convocadas “tem vindo a trabalhar ao longo destes anos” na seleção principal e “tem experiência acumulada em Campeonatos da Europa durante a formação”, o que “traz tranquilidade para encarar esta prova”, de um nível “altíssimo”.

“Há oito anos, Portugal era 49.º do ‘ranking’. Neste momento, estamos em 29.º. Não é aqui que queremos ficar. Queremos continuar e deve-se muito a um grande trabalho que a federação, os clubes e as jogadoras têm feito. O aumento da qualidade do treino e da Liga faz com que tenhamos mais jogadoras para escolher”, expressou o treinador.

Contudo, Francisco Neto alertou que é preciso “provar dentro de campo que o grupo tem mais qualidade do que o anterior”, notando que a evolução do futebol feminino em Portugal “é notória”, no número de praticantes, clubes espetadores e imprensa.

O Benfica e o Sporting surgem na lista de convocados representados em seis atletas cada, com o Sporting de Braga a ‘levar’ cinco futebolistas, para uma competição na qual Portugal terá a Suíça, os Países Baixos e a Suécia como adversários no Grupo C.

“A Suíça também não tem muita experiência, mas conta com um lote de jogadoras a competir em grandes clubes. Os Países Baixos são detentores do título, é uma equipa fortíssima e vai querer renovar o troféu. A Suécia, neste momento, é a melhor equipa da Europa no ‘ranking’ mundial, muito forte, experiente e que tem a ligeira vantagem competitiva de o seu campeonato estar a decorrer”, analisou o técnico, com 40 anos.

A comitiva concentra-se na Cidade do Futebol em 13 de junho, estando a viagem para Manchester marcada para 03 de julho, onde irão treinar na academia do Manchester City, exceto nos treinos oficiais, realizados nas vésperas de cada encontro do Europeu.

A seleção das ‘quinas’ integrará o grupo C do Europeu, no qual defrontará a Suíça (09 julho), os Países Baixos (13) e a Suécia (17), em jogos que terão lugar em Wigan & Leigh.

Antes do Europeu, que decorrerá entre 06 e 31 de julho, a seleção lusa terá jogos de preparação com a Grécia, em 22 e 25 de junho, no Estádio do Restelo e no Estádio António Coimbra da Mota, ambos às 18:00, e com a Austrália, em 28, também no Estoril (21:00).

Em 2017, Portugal esteve no seu primeiro Europeu de futebol feminino, que decorreu nos Países Baixos, perdendo então com Espanha (2-0) e Inglaterra (2-1) e vencendo a Escócia (2-1).

Lista de 23 convocadas:

– Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

– Defesas: Alícia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sporting de Braga), Joana Marchão (Sporting), Mariana Azevedo (Famalicão) e Sílvia Rebelo (Benfica).

– Médios: Andreia Norton (Sporting de Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Francisca Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Esp) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

– Avançadas: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).