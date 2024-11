Com o central Rúben Dias, até agora totalista na campanha da seleção nacional do grupo, ausente, Martínez acabou por confiar em Veiga para o seu lugar, com o jogador do Chelsea a regressar assim à equipa titular, depois da estreia absoluta, há um mês, em Varsóvia, também perante a Polónia (vitória por 3-1).

Na capital polaca, Renato Veiga fez dupla precisamente com Rúben Dias, mas hoje, no Porto, vai ter ao seu lado António Silva, que repete a titularidade do último jogo na Escócia (0-0).

No Estádio do Dragão, na quinta e penúltima jornada do Grupo A1, João Neves vai ser titular pela primeira vez nesta campanha da Liga das Nações, ocupando o lugar de médio mais recuado, numa altura em João Palhinha e Rúben Neves estão ausentes, também devido a problemas físicos.

Diogo Dalot, Bernardo Silva, Rafael Leão e Pedro Neto são os restantes jogadores que estão de regresso às opções iniciais de Roberto Martínez, com o capitão Cristiano Ronaldo, como esperado, a aparecer na frente de ataque.

Portugal vai, assim, jogar com Diogo Costa na baliza, atrás de uma defesa formada por Diogo Dalot, na direita, Nuno Mendes, na esquerda, e António Silva e Renato Veiga no centro.

No meio campo aparecem João Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, com Rafael Leão e Pedro Neto mais à frente no apoio a Ronaldo.

Do lado da Polónia, como já se sabia, o avançado Robert Lewandowski, a grande ‘estrela’ da equipa, é baixa no Dragão devido a lesão.

O empate é suficiente para Portugal confirmar o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações, embora a derrota pela margem mínima também coloque a seleção nacional na próxima fase. A equipas das ‘quinas’ até pode hoje perder por mais golos, mas para garantir a passagem necessita que a Escócia vença em Glasgow a Croácia.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Três dias depois, na segunda-feira, Portugal visita a Croácia, em Split, e fecha a fase de grupos.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, que tem sete, com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.