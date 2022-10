“Quando me perguntam como vão as coisas com a federação… vão assim: Amanhã vou viajar para a competição, a minha primeira depois da cirurgia ao joelho. Hoje, a federação despediu a treinadora Ana Hormigo, por email, no dia antes de a equipa viajar! Sem a equipa ou a própria saber de forma antecipada. Em semana de competição de apuramento olímpico”, escreveu a judoca portuguesa.

Num texto longo, Telma Monteiro, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre, voltou a deixar fortes críticas à Federação e à gestão do presidente Jorge Fernandes, informando que o dirigente terá dito que ou os atletas se retratam esta semana da carta aberta ou serão levados a tribunal.

No verão, sete atletas — Telma Monteiro, Catarina Costa, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes, Bárbara Timo, Anri Egutidze e Rodrigo Lopes – escreveram uma carta, na qual acusavam o dirigente de opressão, discriminação e ameaças, lamentando o “clima insustentável e tóxico”.

Poucos dias depois, a selecionadora nacional Ana Hormigo solidarizou-se com os judocas, afirmando que os mesmos “estão exaustos” e que “não querem estar sujeitos a um sistema que nem se digna a ouvi-los”.

“Sábado, na reunião de planeamento, os treinadores foram informados de que eu, como outros atletas, já não temos verba do projeto olímpico – gerido pela federação – para realizar o planeamento que tínhamos feito”, prosseguiu Telma Monteiro.

Na mesma publicação, a judoca portuguesa intensificou as críticas, sublinhando que “com ações destas, a federação continua a demonstrar o pouco respeito que tem pelos atletas, pelas pessoas e a demonstrar que tipo de gestão desportiva exerce”.

“Já nem somos só nós a dizer, são as ações a demonstrar que tudo o que dizemos é verdade!! Vou representar o meu país com a mesma vontade e orgulho, mesmo que tenha de pagar para isso, não duvidem!”, transmitiu na mensagem.

No final da publicação, Telma Monteiro dirigiu-se particularmente a Ana Hormigo, que é também sua treinadora no Benfica.

“Para ti, Ana Hormigo: Como atleta, quero de alguma forma continuar a ter a tua presença nas competições e espero que as entidades responsáveis intervenham nesse sentido. Como amiga, digo-te que fico feliz que não tenhas mais de lidar diretamente com essa instituição. Que sorte a tua!”, concluiu.