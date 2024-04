A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) recebeu hoje o comunicado da SAD benfiquista, a dar conta da renúncia de Telmo Correia às funções que desempenhava, seis dias depois de o vice-presidente do CDS-PP ter tomado posse como secretário de Estado da Administração Interna.

Telmo Correia regressou a funções governativas no ministério tutelado Margarida Blasco. Advogado e docente universitário, foi ministro do Turismo no XVI Governo Constitucional e deputado à Assembleia da República.