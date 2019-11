“Isto [a homenagem] comoveu-me e mexeu comigo. Estou num país que tem a mesma língua e sei qual é a relação de Portugal com o Brasil. Nós, portugueses, até sabemos melhor porque falamos mais do Brasil e, portanto, tudo isto, ligado aos sucessos desportivos do Flamengo, têm sido dos cinco meses mais importantes da minha vida”, declarou Jorge Jesus.

O treinador português, que se sagrou campeão sul-americano e brasileiro no fim de semana, recebeu hoje o título de cidadão do Rio de Janeiro.

Questionado pelos jornalistas numa breve conferência após receber o título de cidadão carioca, Jorge Jesus disse que pretende ficar no Flamengo até maio de 2020.

“Tenho contrato com o Flamengo até maio e, portanto, neste momento ainda há uma competição muito importante para disputar pelo Flamengo”, disse o técnico, referindo-se ao Mundial de clubes, que se disputa em dezembro, no Qatar.