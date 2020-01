"Conseguirmos esta qualificação era algo impensável no início deste ciclo. A verdade é que esse objetivo, que era possível sem ser primordial, ficou muito perto de ser conseguido. Ainda existem dois momentos de apuramento individual, em Moscovo e no Qatar, e vamos tentar qualificar a Jieni Shao", frisou.

Confiante em repetir a quota de cinco atletas presentes no Rio2016, Pedro Miguel Moura dedicou a prestação global portuguesa ao presidente do COP, José Manuel Constantino, direcionando esforços para a obtenção de um "resultado de mérito" em solo japonês, desde que o sorteio "não mate" as aspirações lusas.

"Neste momento, com as equipas que estão apuradas, seríamos nonos cabeças de série. O próximo passo é entrarmos nos oito primeiros porque assim encaramos um adversário menos difícil, fugindo a potências como China, Japão e Alemanha na primeira ronda. A partir daí, podemos conseguir o milagre e o sonho que todos idealizamos", afiançou.

O torneio de qualificação olímpica por equipas de ténis de mesa apura nove seleções em cada género para os Jogos Olímpicos 2020 e atribui uma quota de dois atletas para o evento de singulares, decorrendo até domingo em Gondomar.