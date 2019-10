Atual número dois mundial, Nadal vai aproveitar os pontos não defendidos por Djokovic, que não vai jogar nas duas próximas semanas, e vai subir ao topo da hierarquia em 04 de novembro, apresentando-se como primeiro cabeça de série nas ATP Finals.

Campeão em Xangai em 2018, Djokovic foi surpreendido por Tsitsipas, sétimo do mundo, por 3-6, 7-5 e 6-3, em duas horas e três minutos.

Com a qualificação para as meias-finais, o vencedor do Estoril Open assegurou a presença nas ATP Finals, que juntam os oito melhores tenistas do ano em Londres, de 10 a 17 de novembro.

Nas meias-finais, Tsitsipas vai encontrar o russo Daniil Medvedev, quarto do mundo, que hoje afastou o italiano Fabio Fognini, 12.º, por 6-3 e 7-6 (7-4), em uma hora e 27 minutos.

O suíço Roger Federer, número três mundial, também foi afastado, ao perder com o alemão Alexander Zverev, sexto da hierarquia, por 6-3, 6-7 (7-9) e 6-3, em duas horas e cinco minutos.

Federer, que procurava a 67.ª meia-final em torneios da categoria Masters 1.000, ainda salvou cinco 'match points' no segundo 'set', mas acabou por ser derrotado.