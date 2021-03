Murray, de 33 anos, diz que acordou no sábado com uma dor de origem indeterminada, que até o impede de caminhar.

“Não sei mesmo o que me terá acontecido. Tem melhorado desde sábado, de dia para dia, mas não o suficiente. Não tenho treinado desde sexta-feira”, adiantou o triplo vencedor de torneios do Grand Slam e antigo número um mundial, caído para o 119.º lugar do ‘ranking’ após uma série de lesões.

Ausente do Open da Austrália, Murray só jogou três partidas no circuito ATP em 2021, com o saldo de uma vitória e duas derrotas. O último torneio que disputou foi o ‘challenger’ de Biella, Itália, onde perdeu na final ante o ucraniano Illya Marchenko (212.º mundial).

O Masters 1.000 de Miami, do qual abdicaram, entre outros, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer, já tem jogos a disputar-se, em femininos e na qualificação masculina, mas o quadro principal para homens só começa na quarta-feira.