O tenista português Nuno Borges, ao lado do norte-americano Reese Stalder, qualificou-se hoje para os quartos de final do quadro de pares do torneio de Bucareste, ao vencer os romenos Marius Copil e Bogdan Pavel.

Atualmente no 282.º lugar do ranking de pares, Borges, com Stalder (64.º), bateu Copil (687.º) e Pavel (359.º), que receberam um convite da organização, por 6-3 e 7-5, em uma hora e 12 minutos. Na próxima ronda, Borges e Stalder vão defrontar os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, segundos cabeças de série e recentes finalistas vencidos do Estoril Open. Em singulares, Borges, 55.º do mundo e sétimo cabeça de série, vai defrontar na segunda ronda o francês Corentin Moutet, 92.º do mundo, depois de ter afastado o suíço Stan Wawrinka, 86.º. Ainda hoje, numa jornada que está a ser afetada pela chuva, o português Francisco Cabral (56.º do ranking de pares) e o cazaque Aleksandr Nedovyesov (39.º) disputam os quartos de final de pares, frente ao britânico Henry Patten (60.º) e ao finlandês Harri Heliovara (36.º), terceiros cabeças de série.