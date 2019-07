O tenista português Pedro Sousa, 109.º do 'ranking' mundial, foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio croata de Umag, ao perder diante do italiano Jannik Sinner.

Pedro Sousa perdeu o encontro em três 'sets', tendo Sinner, atual 209.º da hierarquia e que atua em Umag com um 'wild card' (convite), vencido com parciais de 1-6, 6-3 e 6-4.