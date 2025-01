Num encontro de duas horas e 16 minutos, Bergs, 66.º do mundo, começou melhor e quebrou por duas vezes o serviço de Borges, 36.º do ranking do ATP, para ganhar o primeiro ‘set’ por 2-6.

O belga de 25 anos continuou por cima no segundo parcial, conquistando uma vantagem de 0-2, mas Borges conseguiu responder e vencer por 6-3.

O terceiro ‘set foi mais equilibrado e o maiato de 27 anos até esteve a servir para fechar o encontro, mas Bergs venceu os últimos três jogos para ganhar por 5-7.

No final do torneio que serve de preparação para o Open da Austrália, Bergs vai defrontar o veterano francês de 38 anos Gael Monfils.

Monfils, 52.º do mundo, derrotou nas meias-finais o norte-americano Nishesh Basavareddy, em dois parciais, por 7-6 (7-5) e 6-4.

Depois de ter caído na segunda ronda no arranque da temporada, em Hong Kong, Borges chegou às meias-finais de um torneio ATP pela primeira vez desde julho, quando conquistou o seu primeiro título, em Bastad, na Suécia.

Depois de Auckland, Nuno Borges vai enfrentar o francês Alexandre Muller, 56.º do mundo, na primeira ronda do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, que começa no domingo.