Neuville concluiu as 19 especiais com o tempo de 3:40.01,4 horas e 33 segundos de vantagem sobre o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20), que foi segundo, e 1.55,3 minutos sobre o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que foi terceiro.

Este foi o 18.º triunfo de Neuville no campeonato, terceiro na Sardenha, e primeiro deste ano para a marca sul-coreana.

Neuville dedicou a vitória ao malogrado Craig Breen, piloto da equipa Hyundai que faleceu vítima de acidente durante um teste para o rali da Croácia.

“Obviamente que foi um fim de semana difícil. Viemos com a convicção de que poderíamos lutar pela vitória mas o primeiro dia foi complicado e perdemos algum tempo. Ontem [sábado] apanhámo-nos na liderança e controlámos até final”, explicou o piloto belga, que saltou para o segundo lugar do campeonato.

Na liderança continua Rovanperä, que minimizou as perdas ao vencer a ‘power stage’ final, somando cinco pontos extra para o campeonato.

Hoje o dia foi de passeio para todos, pois a Hyundai dominava os dois primeiros lugares e Lappi não tinha ordens para atacar.

Já Rovanperä optou por poupar pneus nas três primeiras especiais de forma a atacar os pontos extra da ‘power stage’.

No campeonato, o atual campeão em título, Rovanperä, tem, agora, 118 pontos, contra os 93 de Neuville e os 85 do estónio Ott Tänak (Ford Puma).

Nos construtores, a Toyota lidera, com 235 enquanto a Hyundai é segunda, com 212. A Ford é terceira, com 148. A próxima ronda é o Rali Safari, no Quénia, de 22 a 25 de junho.