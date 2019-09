O húngaro Norbert Michelisz (Hyundai i30) venceu a primeira corrida do dia, com o francês Yvan Müller (Lynk & Co) a dar a segunda vitória do fim de semana à marca chinesa, que tem a sua fábrica a 10 quilómetros do circuito de Ningbo.

Com estes resultados, Michelisz assumiu a liderança do campeonato, com 247 pontos após sete provas disputadas, com o argentino Esteban Guerrieri (Honda Civic) a baixar a segundo, com 231 pontos e Yvan Müller em terceiro, com 230.

Tiago Monteiro baixou duas posições, para o 19.º lugar, com 58 pontos.

A próxima ronda, a oitava do campeonato, disputa-se de 25 a 27 de outubro, no circuito de Suzuka, no Japão.