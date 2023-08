Sem o campeão olímpico, mundial e europeu, que se ressentiu da lombalgia que o afastou de grande parte da temporada ao ar livre, depois de ter conquistado o título europeu ‘indoor’, Tiago Pereira é o único representante luso na final da competição disputada em Budapeste.

A partir das 19:40 locais (18:40 em Lisboa), o saltador do Sporting, de 29 anos, procura, nos três primeiros ensaios, um salto que lhe permita disputar os últimos três e, consequentemente, um lugar de finalista — entre os oito primeiros.

Tiago Pereira tem como recorde pessoal os 17,11 metros alcançados em 2021, antes dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, nos quais não foi além do 16.º lugar.

Um ano depois da estreia em Mundiais, em Oregon2022, onde foi 10.º, o atleta natural de Lisboa vai tentar alcançar, segundo o próprio, a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, fixada em 17,22.

O português chegou à final com 16,77 metros, o seu melhor salto do ano, que o deixou no nono posto da qualificação, dominada pelo jovem fenómeno jamaicano Jaydon Hibbert, único a superar a marca de apuramento direto, com 17,70.

Hibbert, de 18 anos, apresentou-se em Budapeste com o maior salto do ano, de 17,87, à frente de Hugues Fabrice Zango (17,81), do Burkina Faso, e do ausente Pichardo (17,60, nos Europeus ‘indoor’).

O triplo salto é a disciplina em que Portugal conquistou mais medalhas em Mundiais, cinco — de um total de 23 –, duas delas de ouro, com o título de Nelson Évora em Osaka2007, além do de Pichardo, à frente da maratona (quatro) e dos 10.000 metros (três).

Também hoje, Fatoumata Diallo disputa a sua segunda prova na estreia em Campeonatos do Mundo, nas eliminatórias dos 400 metros barreiras, depois de ter alinhado na estafeta mista 4×400 metros.

A barreirista do CO Pechão, de 23 anos, compete a partir das 19:14 locais (18:14 em Lisboa), na quarta série das eliminatórias, procurando um dos quatro lugares de apuramento direto para as meias-finais, numa corrida em que detém o sexto melhor tempo do ano (55,57) e que integra a neerlandesa Femke Bol, vice-campeã do mundo e bronze em Tóquio2020.