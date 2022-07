O piloto transmontano concluiu o primeiro dia a 11.41 minutos do líder, o espanhol Tosha Marzal (KTM).

O também espanhol Lorenzo Santolino (Sherco) é segundo classificado, a 4.10 minutos do líder, após serem disputados 400 quilómetros cronometrados.

Na competição reservada aos automóveis, o piloto catari Nasser Al-Attiyah (Toyota) lidera após o primeiro dia de competição, com 5.27,1 minutos de vantagem sobre o árabe Yazeed Al-Rajhi (Toyota) e 5.34,1 minutos sobre o brasileiro Lucas Moraes (Toyota), que é terceiro.

Alejandro Martins (Mini) é o melhor português, na quinta posição, a 19.31,9 minutos do líder.

Nota ainda para o nono lugar do espanhol Dani Sordo (Can-Am), habitual piloto de ralis, mas que aqui se estreia no todo-o-terreno.

A prova, pontuável para a Taça do Mundo de Bajas, termina no domingo, com a disputa do derradeiro setor seletivo, com 160 quilómetros cronometrados.