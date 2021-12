O Tondela, 15.º classificado da I Liga, muito perto da ‘zona vermelha’ da classificação, defronta a partir das 18:45 uma equipa estorilista que ocupa um surpreendente quinto lugar e frente à qual já perdeu esta época em casa, por 2-1, em setembro, na quinta jornada.

Os pressupostos mantêm-se em Famalicão, às 20:45, onde a equipa anfitriã, que vai estrear Rui Pedro Silva como sucessor de Ivo Vieira, perdeu por 3-0 na receção ao Portimonense, há um mês, na 12.ª jornada do campeonato, no qual ocupa o 16.º lugar, em zona do ‘play-off’ de manutenção, em contraste com os algarvios, sextos posicionados.

O jogo de maior cartaz dos ‘oitavos’ da Taça de Portugal de 2021/22 está marcado para quinta-feira, quando o FC Porto defrontar o Benfica, no Estádio do Dragão, previsivelmente, sem a presença dos treinadores dos dois clubes – Sérgio Conceição e Jorge Jesus -, que estão suspensos.

No mesmo dia, o Sporting de Braga, detentor do troféu, desloca-se ao terreno do Vizela, também num embate entre equipas da I Liga, enquanto o Sporting, campeão nacional, visita na quarta-feira o Casa Pia, do segundo escalão.

Programa dos oitavos de final:

– Terça-feira, 21 dez:

Tondela (I) — Estoril Praia (I), 18:45

Famalicão (I) — Portimonense (I), 20:45

– Quarta-feira, 22 fev:

Leça (CP) — Paredes (CP), 14:00

Casa Pia (II) — Sporting (I), 20:45

– Quinta-feira, 23 fev:

Mafra (II) — Moreirense (I), 11:00

Rio Ave (II) — Belenenses SAD (I), 17:00

Vizela (I) — Sporting de Braga (I), 18:45

FC Porto (I) — Benfica (I), 20:45