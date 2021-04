O jogador do Tondela, Jaume (E), disputa a bola com o jogador do Nacional, Lucas Kal (C), durante o jogo da 28ª jornada da Primeira Liga de futebol disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela, 22 de abril de 2021. NUNO ANDRÉ FERREIRA / LUSA

© 2021 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.