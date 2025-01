Os ‘wolves’, orientados por Vítor Pereira, desaproveitaram o período em que jogaram em superioridade numérica frente aos ‘gunners’ e perderam por 1-0, enquanto Nuno Espírito Santo sofreu a derrota mais pesada desde que assumiu o comando técnico do Nottingham Forest, por 5-0, no terreno do Bournemouth.

O Liverpool manteve-se firme no topo da Premier League, com seis pontos de vantagem e menos um jogo realizado relativamente ao Arsenal, que deixou de ter a companhia no segundo lugar do Nottingham Forest, agora mais ameaçado pelo Newcastle, quarto colocado, após o triunfo dos ‘magpies’ em Southampton, por 3-1.

Em Anfield Road, o intervalo chegou com o vencedor da partida encontrado, graças aos golos marcados pelo húngaro Dominik Szoboszlai, aos 11 minutos, o egípcio Mohamed Salah, aos 35, e o neerlandês Cody Gakpo, aos 44, que ‘bisou’ na segunda parte, aos 66, antes de Jacob Greaves reduzir para o 18.º e antepenúltimo posicionado, aos 90.

Salah também reforçou o estatuto de melhor marcador da prova, com 19 remates certeiros, mais dois do que o norueguês Erling Haaland e o sueco Alexander Isak, autor de um ‘bis’ na vitória do Newcastle no reduto do lanterna-vermelha da competição.

O Wolverhampton, que alinhou de início com os portugueses José Sá e Nelson Semedo e apostou em Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes na fase final, foi brindado com uma ótima oportunidade de surpreender o Arsenal, quando se viu com mais um jogador em campo, na sequência da expulsão de Myles Lewis-Skelly, aos 43 minutos.

Mesmo em inferioridade numérica, os visitantes foram sempre superiores à equipa de Vítor Pereira, que se desmoronou quando a expulsão do brasileiro João Gomes repôs o equilíbrio de forças, aos 70 minutos, consentindo o golo pouco depois, aos 74, marcado pelo italiano Riccardo Calafiori, que tinha começado no banco de suplentes.

O compatriota Nuno Espírito Santo também não recordará com agrado a tarde futebolística de hoje, uma vez que sofreu a derrota mais pesada desde que assumiu o cargo de treinador do Nottingham Forest, quebrando uma série de oito jogos seguidos sem perder na prova, nos quais conquistou sete triunfos.

O português Jota Silva foi titular na formação visitante, que chegou ao intervalo a perder por 1-0, na sequência do golo apontado pelo neerlandês Justin Kluivert, aos nove minutos, mas sucumbiu na segunda parte, por força do burquinês Dango Ouattara, autor de um ‘hat-trick’, aos 55, 61 e 87, antes de o ganês Antoine Semenyo fechar a contagem, aos 90+1.

O Bournemouth subiu ao sexto lugar, em igualdade com o Chelsea (quinto) e ultrapassando provisoriamente o Manchester City (sétimo), um campeão em queda livre, que recebe ainda hoje os ‘blues’, a um ponto do Newcastle e a quatro do Nottingham Forest, ainda a grande sensação da época 2024/25.

O Southampton, que jogou com o português Mateus Fernandes a titular, até inaugurou o marcador, pelo polaco Jan Bednarek, aos 10 minutos, mas sueco Alexander Isak virou o resultado a favor no Newcastle, aos 26, de grande penalidade, e 30, cabendo ao italiano Sandro Tonali fixar o 3-1 final, aos 51.

Ao Everton, bastou o tento solitário do senegalês Iliman Ndiaye, aos 42 minutos, através de uma grande penalidade, para se impor por 1-0 no estádio do Brighton, nono classificado, o que permitiu aos ‘toffees’, 16.º colocados, distanciar-se da zona de despromoção.