Após reunir por videoconferência com 240 atletas de todo o mundo, a antiga nadadora do Zimbabué indicou que o início dos Jogos deve acontecer como estipulado, contudo mostra-se atenta ao desenvolvimento da crise mundial devido ao novo coronavírus.

Kirsty Coventry deixou claro, depois de colocadas mais de 40 questões pelos atletas, que é “preciso ser realista e não entrar em pânico” nos meses que antecedem os Jogos, uma vez que o “cenário” muda a cada hora e todos os dias.

“Queremos ter certeza de que estamos a participar na diminuição desse vírus o máximo possível, mas no final do dia o objetivo é ajudar todos os nossos atletas a chegarem a Tóquio [Japão]”, observou.

Por sua vez, o presidente do COI, que participou igualmente na videoconferência, considerou que é preciso ser realista na análise à situação da pandemia.

“Fomos muito construtivos [na conversa com os atletas] ao avaliar o caminho para Tóquio e todos perceberam que ainda faltam mais de quatro meses. Vamos continuar a agir de maneira responsável, juntamente com o interesse dos atletas, respeitando sempre estes nossos dois princípios”, declarou Thomas Bach.

