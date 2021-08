Évora, que aos 37 anos entra em prova na terça-feira no triplo salto, revelou hoje, na rede social Instagram, que sofreu “uma pequena lesão no menisco” e teve de “correr contra o tempo” após a cirurgia.

“E hoje revelo um dos segredos mais bem guardados da minha preparação olímpica! Quando tudo estava a correr bem, lá vem mais um obstáculo. Nada de novo numa vida recheada de tantas pedras no caminho. Mas mais uma vez chorei, arregacei as mangas e fui à luta”, escreveu o atleta, ao lado de um vídeo datado do dia da operação.

O atleta reiterou o que já tinha anunciado, que é “a última” prova que disputa, depois de já ter dito que vai fazer os últimos Jogos Olímpicos, mas acredita “sempre” nas suas capacidades, após uma carreira que, depois do ouro olímpico na capital chinesa, foi muito afetada pelas lesões.

"A 3 dias da minha prova, só posso dizer que tive menos de 18 semanas de preparação para esta competição! A minha última! Se acredito?! Sempre!!", lê-se ma publicação.

Na quinta-feira, já em Tóquio, Nelson Évora tinha falado à imprensa para pedir aos colegas da missão que se “divirtam ao máximo”, com um dos quatro campeões olímpicos portugueses a destacar “o peso da responsabilidade” no dia da prova.