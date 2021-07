Naomi Osaka, que acendeu a chama olímpica na cerimónia de abertura Tóquio2020, desistiu de Roland Garros na sequência de polémica gerada pela sua decisão de boicotar as conferências de imprensa do ‘major’ francês, para alertar para o tema da saúde mental.

Após a desistência de Roland Garros e de ter ficado de fora de Wimbledon, Osaka decidiu fazer uma pausa a bem da sua saúde mental e revelou ter lidado com uma depressão que a deixou vulnerável e ansiosa.

Na sua primeira partida em quase dois meses, a japonesa, de 23 anos, afastou com facilidade a chinesa Zheng Saisai, 52.ª do ‘ranking’ mundial, por 6-1 e 6-4, na primeira ronda do torneio feminino de ténis de Tóquio2020.

A partida de Naomi Osaka com Zheng Saisai estava originalmente programada para abrir o torneio no sábado, mas foi transferida para hoje devido ao papel desempenhado pela tenista na cerimónia de abertura de sexta-feira dos Jogos.