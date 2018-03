No dia em que se comemora São Patrício (Saint Patrick Day), 17 de março, dia de festa em honra do padroeiro da Irlanda, a seleção irlandesa de râguebi pode acrescentar às festividades a conquista do Grand Slam (vitória em todos os jogos) no Torneio das Seis Nações.

A acontecer, será a terceira vez que os irlandeses conseguem tal feito, depois dos alcançados em 1948 e 2009. Tendo já garantido a vitória, na semana passada, da 124ª edição do centenário torneio de râguebi, 14.º título irlandês e 4.º no presente formato com seis países, a formação que veste de verde defronta hoje a Inglaterra em Twickenham. Recorde-se que a vitória irlandesa da semana passada, em Dublim, diante a Escócia, colocou a formação liderada pelo nova-zelandês Joe Schmidt no segundo lugar do ranking mundial quando estamos a 18 meses do Campeonato do Mundo do Japão. No embate entre a França e o País de Gales, como nota, a particularidade do selecionador francês ter chamado Cédate Gomes Sá, luso-francês nascido na Guiné-Bissau, que se estreia pelos blues.