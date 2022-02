De acordo com o jornal The Times, o preço mais alto para a final feminina situa-se nas 240 libras (cerca de 285 euros), o mesmo valor aplicado aos masculinos, e mais 40 libras do que o valor máximo exigido na final de mulheres em 2021.

O mítico torneio de relvado, disputado no All England Club, no sudoeste de Londres, foi o último dos quatro torneios do Grand Slam a equiparar também os prémios femininos aos masculinos, algo que o Open dos Estados Unidos já pratica desde 1974.

Essa igualdade de prémios apenas foi colocada em prática em Wimbledon em 2007, depois de Roland Garros o ter aplicado em 2006 e a Austrália em 2001, enquanto os Estados Unidos, perante as queixas de Billie Jean King, o fizeram há quase meio século.