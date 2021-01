De acordo com a nota divulgada, os dois clubes e a FPF acordaram o adiamento do encontro da 11.ª jornada da série F do Campeonato de Portugal, face à situação vivida pelo jogador do Alverca Alex Apolinário, que no domingo sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

A partida “será posteriormente agendada para data a acordar entre os dois emblemas”, anunciou a FPF, que endereçou “votos de solidariedade para com o jogador Alex Apolinário e o clube”.

No domingo, Alex Apolinário sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo Alverca - União de Almeirim, a contar para o Campeonato de Portugal, sendo que na segunda-feira o clube ribatejano informou que o jogador, de 24 anos, se encontrava em “estado grave, estabilizado e em coma induzido” no Hospital de Vila Franca de Xira.

Hoje, em declarações ao site Globoesporte, a mãe do jogador brasileiro revelou que Apolinário está a recuperar de forma “surpreendente”.

“Os médicos visitaram-no de manhã e ficaram surpreendidos com a recuperação. Para nos passarem essa informação, creio que ele já reagiu. Não se pode apressar a recuperação. Foi uma batalha dura. Fez exames ao coração, rins, fígado e agora fez à cabeça, e não acusaram nada”, disse Vânia Valentim.