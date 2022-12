O Estoril Praia jogava pela primeira vez em casa nesta competição e obrigado a vencer, sob pena de ver-se impossibilitado de chegar aos ‘quartos’, mas o início revelou-se favorável ao Torreense, que abriu o marcador aos seis minutos por Picas, solto de marcação na área contrária após ter sido servido por João Oliveira, que aos 24 minutos voltaria a revelar-se protagonista ao assinar o segundo tento dos visitantes no seguimento de boa combinação com João Vieira.

Os locais procuraram reagir à adversidade e reduziram aos 34, a partir da sua melhor jogada em todo o primeiro tempo — Delos cruzou a partir da direita para João Carvalho aparecer ao segundo poste a confirmar o 1-2.

Na segunda parte, o Torreense voltou a entrar melhor e o Estoril Praia fez alterações, todas de cariz ofensivo, mas os efeitos desejados apenas chegaram aos 86 com um golo de Erison, que permitiu aos ‘canarinhos’ resgatar a igualdade, mas não evitar o afastamento da Taça da Liga, visto somarem dois pontos e terem apenas uma partida por disputar.

Por sua via, o Torreense passou a contabilizar seis pontos e completa a participação no Grupo H, dependendo do desfecho do confronto entre Académico de Viseu e Tondela para confirmar ou não o apuramento para a fase seguinte da competição.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Estoril Praia — Torreense, 2-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Picas, 06 minutos.

0-2, João Oliveira, 24.

1-2, João Carvalho, 34.

2-2, Erison Danilo, 86.

Equipas:

– Estoril Praia: Dani Figueira, Shaquil Delos (Erison Danilo, 60), Pedro Álvaro, Bernardo Vital, Tiago Araújo (João Félix Alves, 71), Mor Ndiaye (Loreintz Rosier, 71), Mabrouk Rouai (João Marques, 60), João Carvalho, Rodrigo Martins, Serginho e Alejandro Marqués (João Carlos, 71).

(Suplentes: Pedro Silva, Lucas Áfrico, Gilson Benchimol, Loreintz Rosier, João Marques, Edson Mexer, João Carlos, Erison Danilo e João Félix Alves.

Treinador: Nélson Veríssimo.

– Torreense: Carlos Henriques, Rui Silva, João Paulo, Gustavo Marques, Keffel Resende, Cícero Alves, Neneco Rentería (Guilherme Morais, 89), Picas (Juan Balanta, 74), Diego Raposo (João Lameira, 74), João Vieira (Frédéric Maciel, 54) e João Oliveira.

Suplentes: Vagner Silva, Nuno Campos, João Afonso, Frédéric Maciel, Guilherme Morais, Simão Rocha, João Cardoso, Juan Balanta e João Lameira.

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Martins (84), Frédéric Maciel (84) e João Lameira (90+4).

Assistência: cerca de 200 espetadores.