“O clube está profundamente consternado com a confirmação das notícias sobre a morte do irmão de Serge Aurier, ocorrida durante esta madrugada”, informou o Tottenham, em nota publicada no sítio oficial na Internet.

O clube londrino, oitavo classificado no campeonato inglês, no qual alinha também o médio português Gedson Fernandes, “está a prestar todo o apoio” a Serge Aurier, tendo endereçado condolências ao futebolista e à família.

Christopher Aurier, que também era futebolista, em França, morreu na unidade de cuidados intensivos de um hospital de Toulouse, depois de ter sido atingido a tiro nos arredores da cidade, noticiou a comunicação social francesa.