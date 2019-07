Na geral, Alaphilippe manteve a liderança, agora com 1.30 sobre Bernal, que subiu dois lugares, e 1.35 face ao galês Geraint Thomas, também da Ineos e vencedor da edição de 2018.

Foi justamente Thomas que fez aparecer alguma fraqueza de Alaphilippe, com uma boa aceleração no alto do Galibier, sem resposta imediata. Poderá ser um ensaio para a jornada seguinte, que termina em escalada.

O que é certo é que, desta vez, Alaphilippe recuperou os 27 segundos perdidos e chegou à meta 'colado' a Thomas, meio minuto depois de Bernal.

O jogo de equipa da Ineos, que tem o segundo e terceiro da geral, pode ser interessante de seguir, assim como o que for planeado pela Movistar, que agora tem três unidades no top-10, com Quintana, Mikel Landa e Alejandro Valverde.

Para os portugueses, foi mais um dia de sacrifício e sem dar nas vistas: Rui Costa (UAE Emirates) foi 85.º, a 24.49 minutos, Nelson Oliveira (Movistar) 93.º, a 29.59, e José Gonçalves (Katusha) 129.º, a 32.54.

Na geral Costa é 53.º, a 1:35.54 horas, Oliveira 80.º, a 2:08.27 e Gonçalves 128.º, a 3:07.11.

Na sexta-feira, corre-se a 19.ª etapa, entre Saint-Jean-de-Maurienne e Tignes (126,5 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de primeira categoria, já depois de os ciclistas terem passado numa contagem de categoria especial, o Iseran, a menos de 40 quilómetros da meta. Aqui, sobem 12,9 quilómetros com declive médio de 7,5 %, o que pode 'fazer mossa'.