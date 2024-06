Em estreia no Tour, o francês de 23 anos impôs-se no final dos 199,2 quilómetros entre Cesenatico e Bolonha, com o tempo de 04:43.42 horas, depois de ter integrado a fuga do dia assim como o norueguês Jonas Abrahamsen (Uno-X), segundo a 36 segundos. O francês Quentin Pacher (Groupama-FDJ) fechou o pódio da tirada, a 49, à frente do grupo no qual vinha Nelson Oliveira.