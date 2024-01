O curto comunicado publicado no sítio oficial do Real Madrid coloca fim à possibilidade de Ancelotti, de 64 anos, poder assumir o cargo de selecionador do Brasil, que tinha sido noticiada pela comunicação social espanhola e brasileira.

“Em cinco temporadas como treinador do Real Madrid, [Ancelotti] ganhou 10 títulos: duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de clubes, duas Supertaças europeias, uma Liga espanhola, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha”, assinalaram os ‘merengues’.

O Real Madrid refere-se não apenas ao atual percurso do técnico italiano, que se iniciou na época 2021/22, mas também à anterior passagem pelo clube da capital espanhola (2013/14 e 2014/15), sucedendo ao treinador português José Mourinho.

“Carlo Ancelotti é o único treinador que ganhou quatro Ligas dos Campeões e o que alcançou mais vitórias nesta competição (118), além de ser o primeiro técnico a vencer as cinco Ligas europeias mais importantes (Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha)”, observou o Real Madrid.

‘Carletto’ já orientou os madrilenos em 260 jogos, dos quais venceu 189, empatou 33 e perdeu 38, e a renovação surge numa altura em que o clube lidera o campeonato espanhol, em igualdade pontual com o Girona, devido à melhor diferença entre golos marcados e sofridos.

O antigo médio internacional italiano tem uma longa carreira como treinador, durante a qual orientou alguns dos melhores clubes europeus, como Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munique e Nápoles.