"Ele [Semedo] está tremendamente preocupado. Foi um descuido, ele não estava ciente de qual era a situação, é óbvio que cometeu um erro e já me pediu desculpa", comentou o técnico do colosso catalão.

Segundo a imprensa espanhola, Nélson Semedo participou recentemente numa festa de aniversário, durante a qual foram quebradas as regras relativas a ajuntamentos de pessoas, impostas pelas autoridades sanitárias espanholas.

Por isso, o defesa direito luso falhou o treino de quinta-feira por causa do "protocolo estabelecido pela Liga", com vista à retoma do campeonato espanhol após a suspensão devido à pandemia de covid-19.

Quique Setién falava na conferência de imprensa de lançamento da partida de sábado, no terreno do Maiorca, que marca o regresso à competição do líder da La Liga.