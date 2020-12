“Um jogo fora, onde temos vindo a fazer bons resultados e onde acreditamos que temos condições para novamente fazermos um bom resultado. Acredito que temos boas possibilidades de vencer este jogo”, afirmou Daniel Ramos, referindo-se ao embate diante do Moreirense, da 11.ª jornada da I liga de futebol.

O técnico de 50 anos falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Moreira de Cónegos.

Daniel Ramos destacou que o próximo adversário “tem feito um campeonato regular em casa” e tem uma “equipa sólida do ponto vista defensivo”, que “sofre poucos golos”.

Para o treinador do Santa Clara, desde que César Peixoto assumiu o comando técnico do Moreirense em novembro, para substituir Ricardo Soares, a equipa de Moreira de Cónegos está a procurar afirmar uma “identidade própria”.

“O Moreirense é uma equipa que tem bons jogadores, mudou, entretanto, de treinador e com o César Peixoto, um treinador jovem, que tem vindo a tentar implementar as suas ideias, acho que ainda está num processo de assimilação, é natural”, declarou.

Na 10.ª jornada do campeonato, o Moreirense empatou a zero no reduto do Tondela.

Já o Santa Clara vem de uma derrota pesada (4-0), em casa, diante do Vitória de Guimarães, na jornada anterior do campeonato.

Assumindo que quando se ganha existe “outro tipo de alegria e motivação”, Daniel Ramos salientou que as derrotas e as vitórias são “apenas para ser celebradas nas 24 horas seguintes”.

“Foi assim esta semana: esquecer, digamos, aquilo que foi também o resultado pesado [na jornada passada], não deixando de ter presente aquilo que foram comportamentos, quer positivos quer negativos, porque também tivemos positivos apesar do resultado”, afirmou.

O técnico da equipa açoriana comentou ainda a saída de Thiago Santana (segundo melhor marcador do campeonato), que no sábado foi oficializado como jogador Shimizu S-Pulse do Japão.

“O Santa Clara teve um goleador e ainda bem que o teve e esperamos encontrar outro brevemente, mesmo cá dentro, porque eu acredito que as soluções possam estar cá dentro”, salientou Daniel Ramos, ressalvando, contudo que o “mercado está em aberto” para possíveis entradas no plantel.

Santa Clara, sétimo classificado com 13 pontos, vai defrontar o Moreirense, 11.º com dez, na próxima terça-feira, às 18:45, no estádio parque desportivo comendador Joaquim de Almeida Freitas.