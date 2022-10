“É sempre preferível jogar em casa na ‘Champions’. O FC Porto é muito competitivo e já se viu neste grupo que todos têm hipóteses [de vencer]. Está tudo equilibrado a nível de relação de forças e de forma das equipas”, frisou o técnico, em conferência de imprensa.

O FC Porto, quarto e último classificado, ainda sem pontos, recebe o Bayer Leverkusen, segundo, com três, na terça-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da terceira jornada do Grupo B da ‘Champions’, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.

À mesma hora, o tricampeão belga Club Brugge, que lidera de forma surpreendente a ‘poule’, com seis pontos, recebe os espanhóis do Atlético de Madrid, terceiro, com três.

Finalistas vencidos da prova em 2001/02, os ‘farmacêuticos’ perderam na visita ao Club Brugge (0-1), mas bateram em casa o Atlético de Madrid (2-0), enquanto têm desiludido no principal escalão alemão, ao seguirem no 17.º e penúltimo posto, com cinco pontos.

“Estamos muito desiludidos depois do jogo com o Bayern Munique [derrota por 0-4, na sexta-feira, para a oitava ronda da Bundesliga]. Não foi satisfatório. A equipa está ciente da situação que atravessa e temos de trazer certas qualidades para o campo, tais como estar disposta a lutar com muita vontade para deixar vir ao de cima a sua qualidade. O jogo seguinte é sempre uma oportunidade de evoluir e de demonstrar junto dos nossos adeptos uma prestação melhor do que a anterior”, acrescentou Gerardo Seoane, de 43 anos.

O administrador Fernando Carro já admitiu recentemente ter de substituir o técnico suíço no comando do Bayer Leverkusen, que venceu duas das 11 partidas oficiais disputadas esta época e foi afastado pelo Elversberg da primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

“São questões internas. Tento falar sempre de forma muito clara com a direção. Estou cá há muito tempo e o mais importante são sempre os resultados e o próximo jogo. Tenho a responsabilidade de trabalhar a equipa e preparar tanto quanto possível o jogo seguinte, tirando as devidas ilações do anterior. É natural que o clube não pare de avaliar todas as situações que vão sucedendo. Até agora, o clube sempre demonstrou confiança em mim, senão não estaria aqui, mas estou preparado para lidar com estas questões”, comentou.

Antes de rumar a Leverkusen, em 2021/22, Gerardo Seoane sagrou-se tricampeão suíço pelo Young Boys e até defrontou o FC Porto, já liderado por Sérgio Conceição, na fase de grupos da edição 2019/20 da Liga Europa, averbando um duplo desaire por 2-1.

“[O FC Porto] Tem o mesmo treinador e a mesma energia. Nessa altura, era uma equipa mais madura nos seus processos de jogo. Seja como for, é muito competitiva e tem mais ou menos o mesmo estilo, jogando sempre com muita emoção. O treinador deverá incutir esses valores”, ilustrou o treinador, que chamou 21 jogadores para o embate no Dragão.

Na convocatória está Edmond Tapsoba, antigo defesa de Leixões (2017/18) e Vitória de Guimarães (2018 a 2020), que deteta “muita confiança” nos ‘dragões’ pela goleada caseira sobre o Sporting de Braga (4-1), na sexta-feira, em encontro da oitava jornada da I Liga.

“O FC Porto é um grande clube e vai jogar diante dos seus adeptos. Será um jogo difícil, mas estamos cá para ganhar. O adversário tem avançados bons, rápidos e técnicos, pelo que iremos tentar evitar que cheguem à nossa baliza e possam contra-atacar”, avisou o central internacional burquinês, de 23 anos, que joga no Bayer Leverkusen há dois anos.