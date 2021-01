“O Tondela é um adversário direto com as suas armas e competências, que nós vamos contrariar com toda a dedicação, ambição e responsabilidade, face ao objetivo de fazer pontos e subir na tabela”, disse Sérgio Vieira, na antevisão à partida da 16.ª jornada do campeonato.

Apesar do 17.º e penúltimo lugar, após a derrota caseira frente ao FC Porto (0-1), o treinador confessou que “o estado de espírito” dos algarvios é “forte” e que há “toda uma segunda volta pela frente”.

“As equipas cá em baixo estão todas muito próximas. Com uma, duas ou três vitórias, de repente, já estamos colados quase [aos lugares de acesso] à Liga Europa. É algo que pode mudar a classificação muito rapidamente”, salientou.

Sérgio Vieira promete um Farense “muito ambicioso, como sempre, e cada vez mais responsável e forte”, até porque já pode contar com várias jogadores condicionados por lesões.

“Temos jogadores mais disponíveis, em número e em condição física. Isso é muito importante, porque torna o rendimento coletivo eficaz e o rendimento individual mais confiante para executar as tarefas dentro de campo”, assinalou o treinador.

Do outro lado, estará uma equipa com “registos” para os quais o técnico já chamou a atenção dos seus jogadores.

“No Dragão, por exemplo, marcou três golos [derrota por 4-3], tem jogadores rápidos na frente e em casa tem conquistado pontos. Temos de contrariar isso de forma muito rigorosa. Esse rigor é que nos vai dar possibilidade de trazer os três pontos para Faro”, concluiu Sérgio Vieira.

O Tondela, 12.º classificado, com 15 pontos, recebe o Farense, 17.º, com 12, em jogo marcado para sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela, às 18:00, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.