“Há aqui um aspeto que vai ser muito importante e é muito importante para nós: o apoio da nossa massa associativa. Espero que estejam presentes e que nos ajudem a ultrapassar este difícil obstáculo. Sabemos como são importantes e a forma como se galvanizam durante o jogo, para dar aquele entusiasmo e aquele fator de motivação aos nossos atletas. Para este jogo difícil, nós temos de ter todos na máxima força e a nossa massa adepta é fundamental”, sublinhou José Mota.

Na antevisão à partida com os arouquenses, o técnico lembrou que o adversário, derrotado em casa pelo Benfica (0-2), teve mais dois dias de recuperação do que os algarvios, que perderam em Alvalade (4-2), em jogos da Taça da Liga realizados durante a semana.

“Nós jogámos na quinta-feira e o Arouca jogou na terça. Há sempre uma recuperação mais lenta por parte dos nossos atletas. O importante é que temos de os recuperar bem, e eles estão a recuperar. São ciclos difíceis, com jogos com forte intensidade — como foi o caso dos jogos com o Rio Ave [vitória por 4-3] e o Sporting – e vamos tentar recuperá-los para que eles estejam nas melhores condições físicas e mentais para este exigente teste”, referiu.

José Mota salientou que o Arouca será um adversário “extremamente complicado”.

“Vai ser um jogo extremamente difícil. É uma equipa que tem bons executantes, mas está a fazer um campeonato aquém da perspetiva que tinha”, apontou, concluindo que o Farense terá de estar “a um nível muitíssimo bom” para somar os três pontos.

O Farense, 12.º classificado, com 10 pontos, e o Arouca, 16.º, com seis, defrontam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.