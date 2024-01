“Nós pretendemos dividir o jogo com o FC Porto, nós pretendemos também ser ambiciosos. Nós pretendemos, em nossa casa, fazer aquilo que temos feito ao longo do campeonato, ser uma equipa sempre muito organizada, que luta sempre pelos três pontos”, disse José Mota, em conferência de imprensa.

José Mota afirmou que os portistas “estão a atravessar um bom momento”, com “boas vitórias e bom nível exibicional”, e que a mudança no seu modelo de jogo “tem sido positiva”, ressalvando que os algarvios devem apresentar-se “no máximo” da sua concentração.

“Temos as nossas armas. O FC Porto luta por objetivos maiores, o de ser campeão, nós lutamos para fazermos um campeonato digno. Este é um jogo do nosso campeonato, em que queremos ter uma boa prestação, e contrariarmos a força e o poderio deste FC Porto”, sublinhou.

Reconhecendo que o FC Porto “vai ser uma equipa muito exigente”, José Mota espera que a sua formação saiba “aproveitar, muitas vezes, um momento de alguma fragilidade que o adversário tem, ou que possa ter”, com a ajuda do público, que costuma galvanizar o ‘onze’ em campo.

O treinador lembrou ainda o percurso do Farense frente às melhores equipas da I Liga para ilustrar a postura, ambição e bons comportamentos que os algarvios querem repetir “na fortaleza” do São Luís, recinto que “nunca foi fácil” para o adversário de domingo.

“Nós temos sido uma equipa capaz com os ‘grandes’. Só para lhes referir um pormenor que acho extremamente importante: vencemos o Sporting de Braga e empatámos com o Benfica, como disseram, mas temos 7-7 em golos marcados e sofridos com os chamados ‘grandes’. Daí já se vê as dificuldades que temos patenteado contra esses adversários”, sustentou José Mota.

Questionado sobre se o momento pré-eleitoral no FC Porto pode ter impacto na equipa portista, o treinador do Farense sublinhou que os jogadores adversários querem “alhear-se o mais possível dessas questões” e que estarão “focados e avisados para as dificuldades que vão encontrar em Faro”.

O Farense, sétimo classificado, com 24 pontos, e o FC Porto, terceiro, com 41, defrontam-se no domingo, às 18h00, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.