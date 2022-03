“O FC Porto é uma equipa que joga sempre de forma ofensiva. Conquistámos a vantagem de 1-0 [no Estádio do Dragão], por isso, espero que eles entrem ao ataque. Estamos preparados para todas as eventualidades”, disse Peter Bosz, em conferência de imprensa.

O Lyon recebe na quinta-feira o líder da I Liga portuguesa, a partir das 20:00, depois de na semana passada ter conquistado uma importante vantagem no Porto, com um golo marcado pelo médio brasileiro Lucas Paquetá, aos 59 minutos.

“Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos qualificarmos. Espero que sejamos capazes de demonstrar as qualidades necessárias para obtermos o apuramento” para os quartos de final, assinalou o treinador holandês, de 58 anos.

Peter Bosz observou que o Lyon dispõe de um plantel equilibrado, com “uma boa mistura de jogadores experientes e jovens”, assinalando que contará “com o apoio dos adeptos” franceses: “Precisamos deles ainda mais na Liga Europa”, apelou.

“Tenho confiança na minha equipa. Somos mais regulares na Europa do que no campeonato francês. Não esqueço o que se passou no domingo [derrota por 4-2 na receção ao Rennes], mas agora pensamos no FC Porto. Ganhámos lá, frente a uma boa equipa, e isso também não deve ser esquecido”, sustentou.

O internacional português Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon, defendeu que a equipa francesa deve “inspirar-se no que fez bem na quarta-feira passada”, frente a “um grande clube, com grandes jogadores”, que, “certamente, terá um início de partida forte”.

“O FC Porto vai tentar desforrar-se. São eles que têm a obrigação de vencer. Nós também devemos jogar com o objetivo de vencer o jogo e agir como se o resultado da eliminatória estivesse 0-0”, argumentou o guarda-redes, de 31 anos.

Anthony Lopes lembrou que o Lyon “também é um clube com grande ambição”, reconhecendo que tem apresentado “um desempenho melhor na Liga Europa do que no campeonato” gaulês, no qual ocupa o 10.º lugar, a 24 pontos do líder Paris Saint-Germain.