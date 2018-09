O treinador do Marítimo disse hoje que a sua equipa tem como objetivo "marcar cedo e conseguir somar três pontos" na visita ao Desportivo das Aves, no domingo, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, Cláudio Braga reconheceu ser fundamental vencer, “a fim de que a sua equipa possa “ajustar os índices de confiança, nesta fase do campeonato”.

Apesar de confiante, o treinador maritimista alertou para o facto de o Desportivo das Aves ter um plantel experiente.

“O Aves é um conjunto muito bem preparado, que tem jogadores com muita experiência na I Liga e um treinador também com vastos conhecimentos do nosso futebol, que imprime dinâmica ofensiva, para a qual devemos estar preparados”, observou.

Para contrapor, Cláudio Braga pretende que o Marítimo tente “marcar mais cedo”, algo que não tem acontecido, visto que nas duas vitórias conseguidas até agora, a equipa tem marcado os golos já nos períodos de descontos.

Por isso, apelou aos “níveis de concentração” da sua equipa, para “evitar percalços”, e somar assim “os primeiros pontos fora de casa”, adiantou.

O Marítimo, sétimo classificado com seis pontos, visita o Desportivo das Aves, 17.º com um, no domingo, a partir das 16:00.