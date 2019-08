“Temos de ganhar pontos. Vamos defrontar uma equipa fortíssima. O Portimonense tem jogadores de grande valor. Mas jogamos em casa e queremos fazer do nosso estádio uma fortaleza. Temos uma equipa que tem de ser representante da vila no campo. Temos de ser uma equipa com qualidade de muito trabalho e com ambição para conseguir o sucesso como é característica desta vila”, disse Vítor Campelos.

O treinador do Moreirense, equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, frisou hoje, em conferência de imprensa de antevisão que o objetivo do clube é “ser uma extensão das gentes da terra”, bem como “dar continuidade à afirmação” dos minhotos na I Liga.

O Moreirense conquistou até aqui quatro pontos, fruto de uma vitória (3-0 em casa com o Gil Vicente) e um empate (0-0 na deslocação a Setúbal), só tendo perdido na jornada inaugural no terreno do Sporting de Braga por 3-1.

Vítor Campelos garantiu que sente o conjunto “confiante”, lembrando, no entanto, que “construir ou reconstruir uma equipa demora o seu tempo”.