“Pelo que já conseguimos neste momento temos é de nos sentir descontraídos e perceber que já conseguimos [dar] um grande passo. Agora, ambição sim. A pressão faz parte do jogo, sabemos que a pressão até está mais do lado do Braga do que propriamente do nosso lado”, declarou o treinador.

Daniel Ramos falava hoje em Penafiel no local do estágio da equipa açoriana, que permaneceu no continente português depois do encontro frente ao Rio Ave (segunda-feira) para a I Liga de futebol.

O Santa Clara está pela primeira vez na sua história nos quartos de final da Taça de Portugal, e o treinador afirmou que a equipa pretende continuar a fazer história e atingir as meias-finais da competição.

“Se conseguirmos continuar na Taça de Portugal e chegarmos às meias-finais é outro motivo de orgulho. Neste momento, o que nós pensamos é em discutir o jogo, discutir a eliminatória e passá-la”, afirmou.

O técnico considerou o Sporting de Braga uma “equipa muito forte”, referindo que vai ser necessário “muito trabalho” para ultrapassar o conjunto de Carlos Carvalhal.

“Vai ser preciso muita organização, muito coração, muito trabalho, muita entrega ao jogo, uma pontinha de sorte ou muita sorte faz também parte do jogo. Uma equipa audaz, uma equipa que vai precisar de atacar, vamos precisar de atacar e defender bem”, assinalou.

Daniel Ramos evocou a “gestão” do onze no último encontro dos arsenalistas no campeonato diante do Gil Vicente (vitória por 1-0) para salientar que o adversário pensou “muito a sério no jogo da taça” frente aos açorianos.

O treinador do Santa Clara admitiu utilizar o próximo jogo para rodar a equipa, uma vez que o plantel é “muito equilibrado”.

Para chegar a esta fase da competição, os açorianos derrotaram o Beira Mar (3-1), o Vitória de Guimarães (1-0) e o Moreirense (2-1).

Já o Sporting de Braga eliminou o Trofense (2-1), o Olímpico do Montijo (7-0) e o Torrense (5-0).

A última partida entre bracarenses e açorianos foi a 25 de setembro, tendo o Santa Clara vencido em Braga por 1-0, em jogo da I Liga de futebol.

No campeonato, as duas equipas estão separadas por 12 pontos, estando o Braga em quarto lugar com 30 pontos e o Santa Clara em nono com 18.

Santa Clara e Sporting Braga jogam esta sexta-feira às 19:45 no estádio municipal de Braga para discutir um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal.