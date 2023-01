Os poveiros, que militam na Liga 3, já superaram o Sporting, na terceira eliminatória, com o técnico a prometer que a sua equipa estará, nesta partida, “igualmente preparada para dignificar os varzinistas e os poveiros”.

“O Benfica é favorito, mas temos a nossas possibilidades e vamos amarrar-nos a essa percentagem, tentando explorar as debilidades de um Benfica fortíssimo. Temos sempre a esperança de conseguir passar, tal como o fizemos com o Sporting”, disse Tiago Margarido.

O treinador do Varzim não vislumbra um adversário menos fulgurante na retoma do campeonato, após a pausa para o Mundial2022, lembrando que, “apesar de ter perdido frente ao Sporting de Braga, deu uma excelente resposta com o Portimonense”, identificado algumas lacunas que pretende explorar.

“Analisámos o Benfica de forma profunda, sabemos que é uma equipa fortíssima, mas também tem algumas lacunas que pretendemos explorar, nomeadamente no contra-ataque, vamos tentar provocar muito essa situação de jogo”, confessou Tiago Margarido.

O treinador do emblema poveiro reconheceu que ter eliminado o Sporting da Taça de Portugal dá uma “motivação especial” ao seu grupo de trabalho e, mesmo esperando um Benfica na “máxima força e com níveis de confiança em alta”, promete um Varzim “aguerrido”.

“O Varzim é um grande clube, pretende ter esses jogos no seu dia-a-dia. Contra o Sporting demos provas que somos capazes, e acredito no meu discurso. Sabemos que é um jogo de Taça especial, mas para nós é apenas mais um adversário que temos pela frente”, garantiu.

Com lotação do emblemático estádio do Varzim já esgotada para este desafio há alguns dias, o treinador considera que o apoio dos adeptos vai ser fundamental para o sucesso da equipa.

“A simbiose entre clube e cidade está mais viva do que nunca. Esperamos um estádio lotado, e com grande apoio dos varzinistas e dos poveiros, pretendemos dignificar esse apoio com uma vitoria”, referiu.

O técnico dos ‘lobos do mar’ reconheceu algumas dúvidas na formação da equipa, devido a jogadores que ainda recuperam de lesão, confirmando, apenas, que Gustavo e Joãozinho não serão opção para esta partida, devido a problemas físicos.

O Varzim recebe o Benfica, na terça-feira, a partir das 20:45, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, sob arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.