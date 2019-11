“Estamos focados no jogo de amanhã [quinta-feira], não queremos fazer contas para já”, salientou o treinador Gerardo Seoane, na antevisão da receção ao FC Porto, no estádio de Berna, num jogo que terá lotação esgotada, com 31.000 espetadores.

O Young Boys, líder do campeonato suíço e do Grupo G da Liga Europa, ainda não perdeu em casa esta época, mas foi derrotado por 2-1 na visita ao Estádio do Dragão, na primeira jornada, em 19 de setembro.

“Não se pode comparar com o primeiro jogo, porque as duas equipas evoluíram de maneira diferente”, adiantou o treinador.

Ao técnico suíço preocupa, no entanto, o facto de o campeão helvético ter sofrido nove golos nos últimos três jogos no campeonato.