O treinador português Paulo Bento foi hoje despedido do Chongqing Lifan, da Liga chinesa de futebol, um dia depois de o clube acabar com uma série de seis derrotas consecutivas.

“Paulo Bento deixa de ser o técnico do Chongqing Lifan a partir de hoje. Queremos agradecer a sua contribuição e desejar-lhe o melhor para o futuro”, comunicou o clube atual 12.º classificado do principal campeonato da China.

No sábado, o conjunto de Chongqing venceu por 2-1 no reduto do Tianjin Teda, graças a um ‘bis’ do avançado brasileiro e ex-benfiquista Alan Kardec.

O triunfo no embate da 13.ª jornada da Liga chinesa significou o final de uma série de seis derrotas consecutivas, cinco para o campeonato e uma para a Taça da China, que custou a eliminação da prova, nos oitavos de final.