Miguel Oliveira entra em ação a partir das 10:45, para a primeira das duas sessões de treinos livres previstas, sendo que a segunda realiza-se da parte da tarde, com início às 15:00, e servirá, também, para apurar os 10 pilotos mais rápidos diretamente para a segunda fase da qualificação, que se desenrola no sábado.

A ação no AIA começa logo às 08:30, com os primeiros treinos da categoria MotoE, para motas elétricas, seguindo-se as Moto3 (09:00), as Moto2 (09:50) e MotoGP.

A segunda sessão das MotoE está prevista para as 12:25, antes dos treinos de Moto3 (13:15), Moto2 (14:05) e MotoGP (15:00).

O dia encerra com a qualificação das MotoE, a partir das 16:15.

O Grande Prémio de Portugal é a segunda de 21 rondas da temporada.

Miguel Oliveira é o único português a competir no Mundial de Velocidade e chega a Portimão, onde já venceu em 2020, na 15.ª posição da competição, com um ponto conseguido na prova de abertura, no Qatar.

O líder do Mundial é o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão, com 31 pontos, mais dois do que o sul-africano Brad Binder (KTM), segundo classificado.

AGYR // MO

Lusa/Fim