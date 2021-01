O encontro dos ‘leões’, que somam 32 pontos, estava agendado para quinta-feira, mas foi adiado para hoje, às 18:00, devido às más condições atmosféricas na Madeira, que impossibilitaram a início da partida que iria abrir a ronda.

FC Porto e Benfica, que dividem o segundo lugar, ambos com 28 pontos, também realizam hoje as respetivas partidas. Às 19:00, o Benfica, que na última jornada empatou (1-1) nos Açores com o Santa Clara, recebe no Estádio do Luz o Tondela, atual 13.º classificado e equipa que ainda não venceu fora (um empate e quatro derrotas).

Duas horas depois, às 21:00, é a vez do FC Porto jogar no campo do Famalicão, onde vai tentar somar a sétima vitória consecutiva no campeonato, nona em todas as provas, num terreno em que foi derrotado na última temporada (2-1).

A equipa da casa, que foi a surpresa da última edição da I Liga, está no 14.º lugar, com 11 pontos, e tem apenas um triunfo nos seis jogos realizados no seu campo. Ao todo, o Famalicão leva cinco encontros seguidos sem vencer na prova, incluindo três desaires.

Também hoje, às 19:00, em Vila do Conde, Rio Ave e Portimonense, ambos com 11 pontos, tentam distanciar-se dos últimos lugares, sendo que os algarvios ganharam um importante ‘fôlego’ na última jornada, vencendo o ‘vizinho’ Farense e saindo da zona de despromoção.

Apesar do adiamento do Nacional-Sporting, a ronda 13 arrancou mesmo na quinta-feira, mas com a vitória do Sporting de Braga frente ao Marítimo (2-1), que permitiu aos minhotos ficarem, provisoriamente, a um ponto de FC Porto e Benfica.

Programa da 13.ª jornada:

- Quinta-feira, 7 jan:

Sporting de Braga – Marítimo, 2-1

- Sexta-feira, 8 jan:

Nacional – Sporting, 18:00

Rio Ave – Portimonense, 19:00

Benfica – Tondela, 19:00

Famalicão – FC Porto, 21:00

- Sábado, 9 jan:

Moreirense – Vitória de Guimarães, 17:00

Boavista – Santa Clara, 20:30

- Domingo, 10 jan:

Farense – Gil Vicente, 15:00

Belenenses SAD – Paços de Ferreira, 20:00