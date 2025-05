O programa do Dia de Portugal na Expo 2025 de Osaka pretende celebrar a música, a língua e a arquitetura portuguesas, representando "os seus valores culturais, criatividade e aposta na sustentabilidade e inovação", refere a organização, em comunicado.

As atividades preparadas "refletem o que de melhor o nosso país tem para oferecer — aliando música, arquitetura, língua e inovação -, no mesmo dia em que, por feliz coincidência, também se celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Iremos, com certeza, cativar os visitantes japoneses”, afirma a Comissária-geral da Portugal para a Expo, Joana Gomes Cardoso, em nota de imprensa.

Para isso, a banca de Portugal vai contar com a presença de artistas de referência, num concerto de homenagem a Amália Rodrgues. Dino D’Santiago foi o escolhido para mostrar a versatilidade da Língua Portuguesa com uma atuação que celebra a identidade e diversidade cultural do país.

Também neste dia, vai ser inaugurada uma exposição do arquiteto Álvaro Siza Vieira. "É a montra perfeita para mostrar o Portugal inovador, o Portugal moderno, o Portugal fazedor", comenta o Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Ricardo Arroja.

A participação de Portugal na Expo 2025 Osaka é coordenada pela AICEP em articulação com o Turismo de Portugal, sob o tema da Exposição Mundial "Designing Future Society for Our Lives" (Desenhar a socidade futura para as nossas vidas).

O Governo português será representado pela Ministra da Cultura e pelos Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Secretário de Estado da Economia. Estarão ainda presentes o embaixador de Portugal em Tóquio, a presidente do Instituto Camões, o presidente da AICEP, o presidente da Câmara de Lisboa e a vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal.

O Secretário de Estado da Economia e o Presidente da AICEP seguirão para Tóquio, onde devem contnuar o trabalho de promoção empreendedora e económica de Portugal. "Além da cultura e grandes artistas que iremos apresentar neste dia, não descuramos a vertente económica, com o objetivo de promover parcerias entre empresas portuguesas e japonesas e atrair investimento japonês para Portugal”, acrescenta o presidente da AICEP.

Para a comemoração do Dia da Criança no Japão, o grupo CRASSH_Recycled dos Wetumtum vai apresentar "uma performance interativa e itinerante com instrumentos feitos de materiais reciclados, numa proposta que alia música, criatividade e consciência ambiental". A iniciativa conta com o apoio do Instituto Camões e do Turismo de Portugal, que leva até ao Japão a mascote Umi (oceano, em japonês), um cavalo-marinho, para animar o evento.

De acordo com a organização, os principais objetvos da participação de Portugal na Expo 2025 Osaka são a promoção do país como destino competitivo para Investimento Direto Estrangeiro, o reforço de parcerias com grandes grupos industriais e financeiros do mercado japonês e a divulgação de projetos de Portugal nos domínios da inovação, tecnologias de ponta e energia sustentável.