O trio de portuguesas entra em competição às 06:15 locais (14:15 em Lisboa), na estreia da distância em campeonatos do mundo, depois da extinção dos 50 quilómetros marcha, disputados pela última vez nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e só no masculino.

Inês Henriques cumpre a sua 10.ª presença em Mundiais, depois de já ter sido 35.ª nos 20 quilómetros nesta edição, tendo igualado a alemã Franca Dietzsch e a romena Nicoleta Grasu no segundo lugar das atletas com mais participações — uma lista liderada pela sua conterrânea Susana Feitor, com 11.

A marchadora de Rio Maior, de 42 anos, tem 2:45.51 horas como recorde pessoal na distância, obtido em 2018, e 2:54.46 como melhor tempo do ano.

Vitória Oliveira, bicampeã nacional da distância, de 29 anos, tem como melhor marca 2:56,55, enquanto Sandra Silva, tetracampeã lusa dos 50, de 46, tem 3:19.47, registos alcançados já em 2022.

A hierarquia mundial do ano desta distância é liderada pela chinesa Shijie Qieyang, bronze nos 20, no primeiro dia dos campeonatos, com 2:43.06, menos 13 segundos do que a peruana Kimberly García León, que se sagrou campeã do mundo.