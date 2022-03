Proveniente do Dínamo de Kiev, no qual jogou desde os 11 anos até ao final da época passada, Bohdan Isachenko esteve nas últimas semanas a fazer testes na equipa de sub-19 dos ‘arsenalistas’, tendo feito, também, alguns treinos com a equipa principal.

No momento em que a guerra eclodiu, pela invasão da Rússia à Ucrânia, o jovem guardião pediu ajuda ao clube liderado por António Salvador para trazer a mãe e a irmã, de nove anos, para Portugal.

O Sporting de Braga respondeu afirmativamente e Natalia Zherzherunova e Varya Zherzherunova, mãe e irmã de Bohdan, chegaram a Portugal no domingo.

O clube bracarense vai ajudar ambas no processo de integração em Portugal, sendo que Natalia vai trabalhar na estrutura de basquetebol do Sporting de Braga e Varya, após a integração em ambiente escolar, terá também a oportunidade de atuar nas escolas de formação de basquetebol do clube.