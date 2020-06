"A UEFA tem estado em permanente contato com a Federação Portuguesa de Futebol, bem como com as autoridades portuguesas. Neste momento, não há razões para a UEFA ter um plano B, mas estamos a avaliar a situação diariamente e estaremos prontos para dar resposta quando e se for necessário", confirmou o organismo que gere o futebol europeu.

Portugal registou hoje mais seis mortos relacionados com a covid-19 do que na quinta-feira e mais 451 infetados, sendo que se mantém uma particular incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ainda assim, a UEFA espera que "tudo corra bem e que seja possível organizar a 'final a oito' em Portugal", que está agendada para agosto, nos estádios da Luz e José Alvalade, em Lisboa.