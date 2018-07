A UEFA sancionou hoje o Marselha com um jogo à porta fechada na Liga Europa de futebol, depois dos seus adeptos terem causado uma série de distúrbios em vários jogos da competição na época finda.

Os gauleses, nos quais joga o português Rolando, vão ter ainda de pagar 100 mil euros e foram avisados de que se os problemas persistirem nas duas próximas épocas o clube pode ser excluído das competições da UEFA.

Os radicais do Marselha cometeram desacatos na final da Liga Europa em Lyon – vão ter também de pagar os estragos causados no recinto - na final da Liga Europa perdida para o Atlético de Madrid (3-0), bem como nos encontros com os alemães do Leipzig e os austríacos do Salzburgo, cidade onde também causaram distúrbios.

A comissão disciplinar da UEFA refere diversos “atos de vandalismo”, como o uso de bastões e lançamento de objetos para o campo, que atrasaram o início de mais do que um jogo.

Depois do castigo, o primeiro encontro que o conjunto do sul de França disputar em casa com adeptos terá os topos despidos, pois é nesta zona onde se concentram os mais radicais.