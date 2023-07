Além disso, o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) informou que a sanção inclui que a Croácia jogue o seu próximo jogo em casa à porta fechada, embora esta punição esteja sujeita a um período condicional de dois anos, e outras duas multas, uma de 45 mil euros por acender sinalizadores, e outra de 35 mil por arremesso de objetos.

O órgão disciplinar da UEFA emitiu estas sanções contra a Croácia devido aos incidentes na meia-final da Liga das Nações contra os Países Baixos (4-2), em 14 de junho, e na final, em que perdeu o título para a Espanha nos penáltis (0-0 e 4-5), quatro dias depois, em Roterdão.

Além desta decisão, o CEDB também sancionou e multou o clube neerlandês AZ Alkmaar por incidentes ocorridos na segunda mão das meias-finais da Liga Conferência Europa, em que perdeu frente aos ingleses do West Ham (0-1), em 18 de maio.

O clube terá de pagar uma multa de 7.125 euros por arremesso de objetos, outros 15.000 por acender sinalizadores, outros 8.000 por bloquear o acesso do público e outros 50.000 por incidentes públicos, além de realizar o próximo jogo em casa à porta fechada, embora o cumprimento desta sanção esteja condicionado a um período probatório de dois anos.

A outra resolução disciplinar do CEDB afeta a Roménia, que é admoestada por conduta imprópria da sua seleção de sub-21 no jogo com a Ucrânia (0-1) do último Campeonato da Europa, disputado em 24 de junho, e impõe várias multas e o encerramento parcial do seu estádio, em pelo menos 50% dos seus lugares, também condicionalmente, durante dois anos.

A Roménia terá de pagar uma multa de 10.000 euros por comportamento racista dos seus adeptos, outra de 5.000 euros por transmissão de mensagens provocativas de cariz ofensivo e político, outra de 5.000 para incidentes públicos e outra de 1.000 por uso de ‘very lights’.